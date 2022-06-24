دراسة تُحذّر من "جدري القرود"... إليكم ما كشفته عن سرعة تحوّره

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن دراسة أن "فيروس جدري القرود من المرجح أن يتحور أسرع مما كان متوقعًا في السابق، عند انتقاله من شخص لآخر".

وقال أحد المشاركين في الدراسة: "التفشي سببه فيروس قابل لتطوير طفرات كثيرة، أكثر مما يمكن أن نتوقعه من هذا النوع من الفيروسات، كان من غير المتوقع العثور على الكثير من الطفرات في فيروس جدري القرود لعام 2022".

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(سبوتنيك)