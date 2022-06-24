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عربي-دولي
قديروف يُعلن عن تحرير بلدة "غورسكويه" في لوغانسك
Lebanon 24
24-06-2022
|
12:30
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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن تحرير بلدة "غورسكويه" بجمهورية لوغانسك الشعبية، بعد ساعتين من إعلانه عن تحرير بلدة "زولوتويه".
وتابع قديروف: "خبر مهم آخر! القتال في جمهورية لوغانسك الشعبية يسير بسرعة البرق، وتتوالى الأحداث على نحو غير متوقع، بينما يتغير الوضع حرفيا كل ساعة. وبينما كنا نتشارك الأخبار السارة، أعلن الأخ العزيز، زميد شلايف، عن تحرير بلدة (غورسكويه)، في قناته على تليغرام".
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وبحسب الرئيس الشيشاني، فقد يتم استخدام تكتيكات تدخين العدو في خنادقه من خلال المسيّرات لتحرير هذه البلدة، وأشار قديروف إلى أن المقاتلين نجحوا في تدمير قوات العدو في مناطق الاشتباك، في حين غادر بقية جنود المفارز الأوكرانية مواقعهم على عجل، تاركين كمية هائلة من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها.
وأكد قديروف أن تحرير "زولوتويه" دون وقوع إصابة واحدة بين الأفراد، حيث اضطر العدو كذلك إلى التراجع بسرعة، على الرغم من تفوقه التكتيكي. وتابع قديروف: "وكالعادة قام جنودنا، بالذات فوج القوزاق السادس وكذلك قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، بعمل رائع، بفضله تمكنت القوات الخاصة من الاقتراب من خطوط العدو وتطويق بلدتي(غورسكويه) و(زولوتويه)".
(روسيا اليوم)
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