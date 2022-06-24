بوتين: روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا

علن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الزيادة الحادة في التضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع وليس بسبب العملية الخاصة الروسية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعض الدول تسعى باستمرار إلى استبدال الهيكل الأمني ببعض القواعد.

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وقال بوتين في اجتماع بتنسيق "بريكس بلس": "من أجل الحفاظ على هيمنتها، تسعى بعض الدول باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد. ما هي القواعد؟ من اخترع هذه القواعد غير واضح".

ووفقًا له، فإن محاولات تقييد تطور الدول غير المستعدة للعيش بهذه القواعد التي اخترعها شخص ما، والاستخدام المتهور لأدوات العقوبات غير المشروعة، بالإضافة إلى عواقب جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى تفاقم الأزمة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "الزيادة الحادة في التضخم لم تحدث بالأمس - إنها نتيجة عدة سنوات، كانت نتيجة سنوات عديدة، وأنا أؤكد على ذلك، سياسة الاقتصاد الكلي غير المسؤولة لدول مجموعة السبع سببت أيضا ارتفاعا سريعا في أسعار الغذاء والطاقة... هذا ليس نتيجة الأشهر الأخيرة وليس نتيجة لعملية عسكرية خاصة لحماية دونباس".



وأشار إلى أن الغرب يخلق هستيريا بشكل مصطنع بشأن الموقف مع تسليم الحبوب الأوكرانية، وروسيا لا تمنع تصدير هذه الحبوب، لافتا الانتباه إلى أن روسيا مستعدة لضمان المرور الحر للسفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، إذا قام الجيش الأوكراني بالطبع بتطهير موانئ الشحن والمنطقة المائية المجاورة.

وتابع أن الحصاد في روسيا سيكون جيدا وأنها ستكون قادرة على توفير 50 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية.

ونوه بوتين بأن الولايات المتحدة كانت مجرد دولة مصدرة للأغذية، وهي الآن تشتري 17 مليار دولار أكثر مما تبيعه.

كما أكد الرئيس الروسي أن صيغة "بريكس بلس" مفيدة بسبب تقارب مواقف الدول المشاركة التي تدعو إلى التجارة الحرة والتعددية القطبية، وأن روسيا تشعر باهتمام دول البريكس وشركائها في التعاون.

(سبوتنيك)