Advertisement

عربي-دولي

بوتين: روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا

Lebanon 24
24-06-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-965346-637916883207135766.jpg
Doc-P-965346-637916883207135766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الزيادة الحادة في التضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع وليس بسبب العملية الخاصة الروسية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعض الدول تسعى باستمرار إلى استبدال الهيكل الأمني ببعض القواعد.
Advertisement
وقال بوتين في اجتماع بتنسيق "بريكس بلس": "من أجل الحفاظ على هيمنتها، تسعى بعض الدول باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد. ما هي القواعد؟ من اخترع هذه القواعد غير واضح".
ووفقًا له، فإن محاولات تقييد تطور الدول غير المستعدة للعيش بهذه القواعد التي اخترعها شخص ما، والاستخدام المتهور لأدوات العقوبات غير المشروعة، بالإضافة إلى عواقب جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى تفاقم الأزمة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف: "الزيادة الحادة في التضخم لم تحدث بالأمس - إنها نتيجة عدة سنوات، كانت نتيجة سنوات عديدة، وأنا أؤكد على ذلك، سياسة الاقتصاد الكلي غير المسؤولة لدول مجموعة السبع سببت أيضا ارتفاعا سريعا في أسعار الغذاء والطاقة... هذا ليس نتيجة الأشهر الأخيرة وليس نتيجة لعملية عسكرية خاصة لحماية دونباس".

وأشار إلى أن الغرب يخلق هستيريا بشكل مصطنع بشأن الموقف مع تسليم الحبوب الأوكرانية، وروسيا لا تمنع تصدير هذه الحبوب، لافتا الانتباه إلى أن روسيا مستعدة لضمان المرور الحر للسفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، إذا قام الجيش الأوكراني بالطبع بتطهير موانئ الشحن والمنطقة المائية المجاورة.
وتابع أن الحصاد في روسيا سيكون جيدا وأنها ستكون قادرة على توفير 50 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية.
ونوه بوتين بأن الولايات المتحدة كانت مجرد دولة مصدرة للأغذية، وهي الآن تشتري 17 مليار دولار أكثر مما تبيعه.
كما أكد الرئيس الروسي أن صيغة "بريكس بلس" مفيدة بسبب تقارب مواقف الدول المشاركة التي تدعو إلى التجارة الحرة والتعددية القطبية، وأن روسيا تشعر باهتمام دول البريكس وشركائها في التعاون.
 
(سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-06-24
16:30 | 2022-06-24
16:00 | 2022-06-24
15:30 | 2022-06-24
15:00 | 2022-06-24
14:30 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website