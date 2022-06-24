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الجيش الليبي يدمر 6 أوكار للتهريب والإتجار بالبشر

Lebanon 24
24-06-2022 | 13:30
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تمكنت وحدات من "الجيش الليبي" في مدينة بني وليد من إزالة  6 أوكار خصصت للتهريب والإتجار بالبشر وتهريب الوقود وتم تسويتها بالأرض.

واقتحمت القوات وكرا كان يستخدمه تجار المخدرات والخمور وتم ضبط كمية هائلة من الخمور تقدر بنحو 15 ألف لتر.
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وانتشرت وحدات من الجيش في عدد من الأماكن في المدينة بالاشتراك مع دوريات الشرطة لاستباب الأمن في المدينة.
 
 
(روسيا اليوم)
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