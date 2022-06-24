الجيش الليبي يدمر 6 أوكار للتهريب والإتجار بالبشر

Advertisement

تمكنت وحدات من "الجيش الليبي" في مدينة بني وليد من إزالة 6 أوكار خصصت للتهريب والإتجار بالبشر وتهريب الوقود وتم تسويتها بالأرض.واقتحمت القوات وكرا كان يستخدمه تجار المخدرات والخمور وتم ضبط كمية هائلة من الخمور تقدر بنحو 15 ألف لتر.وانتشرت وحدات من الجيش في عدد من الأماكن في المدينة بالاشتراك مع دوريات الشرطة لاستباب الأمن في المدينة.