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المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

Lebanon 24
24-06-2022 | 14:30
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أنهت المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد  السياسي الأميركي.

وصوتت المحكمة على القرار بأغلبية 6 أعضاء مقابل رفض 3 منهم.
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وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
 
(الحرة)
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