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عربي-دولي

بوتين ولوكاشينكو يستعدان لـ"محادثات حول موضوع جاد"

Lebanon 24
24-06-2022 | 15:30
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أعلن الرئيس البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن نيته إجراء محادثات جادة حول موضوع جاد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 حزيران.
 
وقال لوكاشينكو في سان بطرسبرغ في اجتماع مع حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف: "غدا، كالعادة، سنعقد أنا وفلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) محادثات جادة حول موضوع جاد. ولكن ذلك سيكون غدا".
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وأضاف: "لقاءنا معكم اليوم ليس طقسيا على الإطلاق. لدينا شيء نناقشه".
 
(روسيا اليوم)
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