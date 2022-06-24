بوتين ولوكاشينكو يستعدان لـ"محادثات حول موضوع جاد"

أعلن الرئيس البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن نيته إجراء محادثات جادة حول موضوع جاد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 حزيران.

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وقال لوكاشينكو في سان بطرسبرغ في اجتماع مع حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف: "غدا، كالعادة، سنعقد أنا وفلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) محادثات جادة حول موضوع جاد. ولكن ذلك سيكون غدا".وأضاف: "لقاءنا معكم اليوم ليس طقسيا على الإطلاق. لدينا شيء نناقشه".