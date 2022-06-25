بيان أميركي-أوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى الحوار البنّاء

قال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحث الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات.

وقالت الأمم المتحدة إن رئيسي المجلسين التشريعيين في ليبيا سيلتقيان في جنيف الأسبوع المقبل لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات، لكن المحللين لا يرون أي احتمال يذكر لتحقيق انفراج.من جانبه، رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الخماسي وخاصة الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.وقال باشاغا في تغريدة في حسابه الشخصي بتويتر "بصفتي رئيس تلك الحكومة - المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة - أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال."كما رحب رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة بالبيان قائلا إنه ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية.وأبدى الدبيبة ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية.وجدد الدبيبة الالتزام بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي، وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك.