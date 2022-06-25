29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"خسارة ام تكتيك"... البنتاغون: الأوكران انسحبوا من سيفيرودونيتسك للتموضع
Lebanon 24
25-06-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم تسجيل روسيا تقدماً ملحوظاً على جبهات القتال شرقي أوكرانيا، وسط انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في لوغانسك خلال الساعات الماضية، أعلنت الولايات المتحدة أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.
Advertisement
فقد اعتبر مسؤول رفيع في البنتاغون في إحاطة صحفية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية ابتعدت عن سيفيرودونيتسك لتتموضع في نقاط جديدة.
كما أضاف أن هذا الانسحاب سيسمح للمقاتلين الأوكرانيين بدفاع أفضل عن مواقعهم الجديدة واستهداف القوات الروسية.
"تقدم بطيء"
واعتبر أن الروس تكبدوا حتى الآن الكثير من الخسائر في العتاد والجنود، لافتاً إلى أن معنوياتهم منخفضة جداً.
إلى ذلك، رأى أنه مقارنة مع خطط روسيا الأساسية فإن ما يحدث في إقليم دونباس إنجاز ضئيل جداً، فالقوات الروسية لم تحقق سوى تقدم بطيء وبثمن عال.
السلاح الغربي
وشدد على أن روسيا غير قادرة على إعاقة وصول الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، مضيفاً أنها لا تسيطر على الأجواء.
كذلك، أفاد بأن السلاح يأتي من كثير من الدول التي تتخلى عن أسلحة من العهد السوفييتي لتستبدلها بسلاح أميركي وبمواصفات حلف شمال الأطلسي.
كما اعتبر أن القتال تحول من مواجهات قريبة إلى معارك بالمدفعية والمنظومات المتعددة الفوهات التي تساعد الأوكرانيين على المدى البعيد. وأكد أن روسيا تحاول استهداف البنى التحتية الأوكرانية، شرقاً وغربي البلاد لكنها لم تنجح.
إلى ذلك، اتهم روسيا بفرض حصار بحري كامل على شواطئ البحر الأسود.
معبر أساسي
يذكر أن القوات الروسية كانت شددت حصارها لجيب المقاومة الأوكرانية في دونباس حول مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في لوغانسك.
لاسيما أن هاتين المدينتين تشكلان معبراً أساسيّاً للروس في خطّتهم للسيطرة على دونباس، وهو حوض ناطق باللغة الروسيّة ويُسيطر عليه جزئيًا انفصاليّون موالون لموسكو.
وتعتبر السيطرة على سيفيرودونيتسك بالغة الأهمية بالنسبة لروسيا من أجل فرض سيطرتها على آخر مساحة من الأراضي التي تهيمن عليها أوكرانيا في لوغانسك، فيما ستبقى ليسيتشانسك فقط تحت سيطرة الأوكرانيين.
ومنذ أواخر اذار الماضي، أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، ساعية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر على بعض أجزائه الانفصاليون الموالون لموسكو عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا: أمطار وعواصف رعدية.. متى يتحسن الطقس؟
00:09 | 2022-06-25
25/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفافهما.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:28 | 2022-06-24
24/06/2022 11:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-24
24/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية ترّد على نصرالله... وهذا ما قالته عن التنقيب في حقل "كاريش"
Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية ترّد على نصرالله... وهذا ما قالته عن التنقيب في حقل "كاريش"
09:49 | 2022-06-24
24/06/2022 09:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-06-25
بوريل يبحث في طهران إحياء الاتفاق النووي الإيراني
09:00 | 2022-06-25
الحرب في اوكرانيا... غياب تام لمؤشرات الحلول وتوقعات لنزاع طويل الأمد
08:30 | 2022-06-25
أوكرانيا تعلن عن هجوم صاروخي من بيلاروسيا على تشيرنيهيف
08:00 | 2022-06-25
روسيا تكشف حصيلة "ثقيلة" لخسائر أوكرانيا
07:30 | 2022-06-25
كويكب ضخم يقترب من الأرض في هذا الموعد.. إليكم التفاصيل
07:00 | 2022-06-25
واشنطن "أطلقت النار على قدميها" بفرض عقوبات على موسكو.. خبير يكشف السبب
فيديو
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
25/06/2022 16:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
25/06/2022 16:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
25/06/2022 16:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact