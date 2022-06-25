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عربي-دولي
"حادثة خطيرة".. الجيش الصيني: طائرة أميركية في مضيق تايوان عرضت السلام للخطر
Lebanon 24
25-06-2022
|
02:00
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قال الجيش الصيني إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأميركية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب في اضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر.
وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان إن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة وأن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى.
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يأتي هذا في الوقت الذي وضعت الصين في الخدمة حاملة طائرات ثالثة، في خطوة يمكن وصفها بأنها تطور كبير نحو تحديث الجيش الصيني وتحويل الصين إلى قوة بحرية عالمية وعملاقة.
وتنضم حاملة الطائرات الصينية الثالثة، التي أطلق عليها اسم "فوجيان"، تيمنا بمقاطعة تحمل الاسم ذاته، إلى حاملتين أخريين، دخلتا الخدمة بالفعل، هما الحاملتان "لياونينغ" و"شاندونغ" التي أطلقت في الخدمة في أواخر عام 2019.
وأطلقت الصين حاملة الطائرات الجديدة في مراسم أقيمت بمناسبة إنزالها إلى المياه في حوض بناء السفن في شنغهاي، بحسب ما ذكرت قناه "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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