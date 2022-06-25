للمرة الثانية في غضون أسبوعين.. زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوبي إيران

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة، بحسب مقياس ريختر، هز إيران صباح اليوم السبت.وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.وهذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران في غضون أسبوعين.ففي 15 يونيو الجاري، ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي.وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.الجدير بالذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.