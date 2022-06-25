الكاظمي يزور طهران والسعودية قريباً

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أفادت مصادر عراقية مطلعة، اليوم السبت، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور إيران والسعودية قريبا.ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فإن "الكاظمي سيزور طهران ومن ثم الرياض مباشرة خلال الأسبوع الحالي".وأضافت أن "الكاظمي سيبحث مع القيادات في إيران والسعودية، ملفات عدة، أبرزها العلاقات الدبلوماسية وتطوراتها بين طهران والرياض".