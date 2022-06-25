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عربي-دولي

الكاظمي يزور طهران والسعودية قريباً

Lebanon 24
25-06-2022 | 10:30
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أفادت مصادر عراقية مطلعة، اليوم السبت، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور إيران والسعودية قريبا.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فإن "الكاظمي سيزور طهران ومن ثم الرياض مباشرة خلال الأسبوع الحالي".

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وأضافت أن "الكاظمي سيبحث مع القيادات في إيران والسعودية، ملفات عدة، أبرزها العلاقات الدبلوماسية وتطوراتها بين طهران والرياض".
 
 
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