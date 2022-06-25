مسؤول أمني إسرائيلي: "الموساد" نجح في إحباط 3 هجمات إيرانية في تركيا

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أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤول أمني كبير بأن "جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" نجح في إحباط 3 هجمات إيرانية استهدفت مدنيين إسرائيليين بتركيا في الأيام الأخيرة.ونقلت قناة "I24" عن المسؤول الأمني قوله لوسائل الإعلام: "إن استخبارات الموساد قادت السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يزعم أنهم خططوا لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا وزوجته، وهؤلاء الأشخاص العشرة اعتقلوا الخميس الماضي".كما تمت الإشارة إلى أن "الموساد استأجر طائرة خاصة لنقل زوجين وآخرين على الفور إلى اسطنبول، رغم تحذير السفر إلى البلاد"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وأشار المسؤول إلى أن "الموساد نجح أيضا في إحباط مخططين أخريين ضد إسرائيليين في اسطنبول في الأيام الأخيرة".وتابع: "المداهمات تمت بالتنسيق مع السلطات التركية، وشكرها على جهودها في إحباط الهجمات الإيرانية حتى الآن"، وفق ما ذكرت "I24".ويوم الخميس الماضي، ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم توقيف 5 إيرانيين ومواطنين تركيين في اسطنبول بتهمة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وأن الخلية تعمل لحساب المخابرات الإيرانية.وأفادت وكالة أنباء (IHA) بأن القوات الأمنية داهمت ثلاثة مساكن في أنحاء المدينة وفندقا في حي بيوغلو بالمدينة، واعتقلت المشتبه بهم وضبطت أسلحة.وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الجمعة، أن اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي لإيران بالتخطيط لاغتيال إسرائيليين على أراضي تركيا يهدف لتخريب العلاقة بين طهران وأنقرة.واعتبرت طهران "المزاعم الإسرائيلية، بأنها جزء من مؤامرة تل أبيب لصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن القضية الفلسطينية والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني الغاصب وقاتل الأطفال".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت إسرائيل تحذيرات لمواطنيها الذين يسافرون إلى تركيا بعد "تلقي معلومات استخبارية مهمة بأن إيران تسعى لتنفيذ هجمات ضد السياح الإسرائيليين في تركيا انتقاما لسلسلة من الاغتيالات والضربات على أهداف عسكرية ونووية إيرانية منسوبة إلى إسرائيل".