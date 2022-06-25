إيران والاتحاد الأوروبي: المحادثات النووية تستأنف قريبا

أبدت إيران والاتحاد الأوروبي، السبت، تفاؤلا بشأن استئناف قريب لمفاوضات الملف النووي لطهران.





وقال وزر الخارجة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أثناء استقبال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نأمل في أن يقوم الجانب الأميركي هذه المرة بإجراءات مسؤولة في مسار المفاوضات والتوصل إلى نقطة نهائية للاتفاق"، حسبما نقات عنه وكالة "إسنا".

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وتابع عبد اللهيان: "أجرينا مباحثات تفصيلية وإيجابية مع الاتحاد الاوروبي"، مضيفا أن "حفظ وتوسيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن اولويات إيران لمواصلة تعاونها مع أوروبا، وبما يشمل كافة الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد".



وأكد المسؤول الإيراني: "نحن مستعدون لبدء المفاوضات في غضون الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الحكومة الإيرانية تولي أهمية إلى مصالح شعبها".