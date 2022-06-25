حكم بالسجن على عراقي احتال على برنامج اللجوء الأميركي

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قالت وزارة العدل الأميركية أن حكما بالسجن 37 شهرا صدر بحق مواطن عراقي أدين بتهمة الاحتيال على برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة.وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان أن أوس موفق عبد الجبار (44 عاما) كان قد أقر بالذنب في يناير الماضي فيما يتعلق بدوره في مخطط للاحتيال على برنامج اللاجئين الأميركي.وأضاف البيان أن عبد الجبار هو واحد من ثلاثة متهمين في المخطط، وهما كل من الأردني هيثم عيسى سعد (44 عاما) والروسية أوليسيا ليونيدوفنا كراسيلوفا (44 عاما).ويتعلق مخطط الاحتيال ببرنامج قبول اللاجئين الأميركي، وعلى وجه الخصوص برنامج "العراق P-2" والذي يسمح لبعض العراقيين بالتقدم مباشرة لإعادة التوطين في الولايات المتحدة.ووفقا للائحة الاتهام فإن سعد، الذي عمل في خدمات الجنسية والهجرة الأميركية في الأردن بين عامي 2007 و2016، وكراسيلوفا التي شغلت منصبا مماثلا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو، تمكنا من الوصول إلى معلومات المتقدمين لبرنامج اللجوء وإرسالها إلى عبد الجبار خلال الفترة من 2016 إلى 2019.واحتوت البيانات على أسئلة قد يطرحها المحاورون على المتقدمين لطلبات اللجوء بالإضافة إلى تقييمات لحالاتهم ومعلومات أخرى.ويقول المحققون إن عملية الاحتيال كان يديرها أوس موفق عبد الجبار، وهو مواطن عراقي يعيش في الأردن، رُفض طلبه للحصول على صفة لاجئ في الولايات المتحدة في وقت سابق، بحسب صحيفة "واشنطن تايمز".وبينت لائحة الاتهام أن سعد وكراسيلوفا تمكنا من الوصول إلى مئات الملفات وسلماها إلى عبد الجبار، الذي دفع لهما أكثر من ألف دولار عن كل مرة.وأكد المحققون أن المعلومات المسربة ربما تكون استخدمت لمساعدة عراقيين على صياغة طلبات لجوءهم ومحاولة الحصول على الموافقات عندما يتم رفضهم.وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الثلاثة ربما تسببوا في خروج بعض اللاجئين المستحقين من قائمة الانتظار في برنامج الهجرة.وسمح هذا البرنامج، الذي تم إنشاؤه في عام 2008، للعراقيين الذين عملوا مع الحكومة الأميركية والمؤسسات العسكرية والإعلامية أثناء حرب العراق وبعدها، بالتقدم بطلب لجوء مباشر للولايات المتحدة بدلا من الاضطرار إلى المرور من خلال برامج الأمم المتحدة.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي استئناف العمل في البرنامج بعد أكثر من عام على إيقافه بشكل مؤقت بسبب عملية الاحتيال.