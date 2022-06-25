بوتين: روسيا ستسلم بيلاروسيا صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن بلاده ستسلم بيلاروسيا صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في الأشهر المقبلة، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين من جهة والغرب من جهة أخرى، على خلفية الحرب في أوكرانيا.وقال بوتين خلال استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في سان بطرسبرغ كما نقل التلفزيون الروسي: "في الأشهر المقبلة، سنزود بيلاروسيا بمنظومات صواريخ تكتيكية طراز (إسكندر إم) تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية والنووية".ومن جهة أخرى، ناقش الرئيسان في اجتماعهما ملف إمدادات الأسمدة إلى العالم.وقال بوتين في مقطع فيديو من الاجتماع: "أود أن أتحدث إليكم بشأن تلبية احتياجات السوق العالمية" من الأسمدة، ولفت إلى أن روسيا وبيلاروسيا موردان رئيسيان في السوق العالمية.