28
o
بيروت
37
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أضرب عن الطعام منذ احتجازه.. نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق إلى المستشفى
Lebanon 24
26-06-2022
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق، حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، السبت، إلى المستشفى، بحسب ما أكد محاميه.
وأوقفت الشرطة التونسية الجبالي، الخميس، في ولاية سوسة وقد بدأ مذاك إضرابا عن الطعام.
Advertisement
وأوضح محاميه، زياد طاهر، لوكالة فرانس برس أن "حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية" لأمراض القلب والسكري.
وأضاف أن الشرطة لم تسلم هذه الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة.
ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي. وقال إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".
وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.
يخضع رئيس الوزراء الأسبق الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب طاهر.
وكانت الشرطة داهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو
05:30 | 2022-06-25
25/06/2022 05:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
06:30 | 2022-06-25
25/06/2022 06:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
14:17 | 2022-06-25
25/06/2022 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
14:58 | 2022-06-25
25/06/2022 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-06-26
في دولة عربية.. إطلاق أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
04:30 | 2022-06-26
إيران تفجّر مفاجأة عن اغتيال قاسم سليماني.. ما هي؟
04:00 | 2022-06-26
إعلام تركي: احتجاز يوناني تجسس على دفاعات حدودية
03:30 | 2022-06-26
زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا: تغيير "ملحوظ للغاية"بموقف أردوغان
03:30 | 2022-06-26
هدفٌ أساسي.. هذا ما يريده يسعى إليه رئيس وزراء بريطانيا
03:28 | 2022-06-26
أُوقف قبل أيام... نقل رئيس وزراء سابق في هذا البلد إلى المستشفى بعد تدهور صحتّه في السجن!
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
26/06/2022 12:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
26/06/2022 12:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
26/06/2022 12:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact