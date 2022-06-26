أضرب عن الطعام منذ احتجازه.. نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق إلى المستشفى

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نُقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق، حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، السبت، إلى المستشفى، بحسب ما أكد محاميه.وأوقفت الشرطة التونسية الجبالي، الخميس، في ولاية سوسة وقد بدأ مذاك إضرابا عن الطعام.وأوضح محاميه، زياد طاهر، لوكالة فرانس برس أن "حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية" لأمراض القلب والسكري.وأضاف أن الشرطة لم تسلم هذه الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة.ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي. وقال إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.يخضع رئيس الوزراء الأسبق الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب طاهر.وكانت الشرطة داهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".