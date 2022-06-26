Advertisement

عربي-دولي

إعلام تركي: احتجاز يوناني تجسس على دفاعات حدودية

Lebanon 24
26-06-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-965692-637918244918689606.jpg
Doc-P-965692-637918244918689606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن قوات الأمن احتجزت يونانياً بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجز "الذي يدعى محمد عمار أمبارا، متورط في جمع معلومات حول نشر وحدات حدودية عسكرية تركية، بالإضافة إلى معلومات عن الجالية السورية في تركيا والأتراك الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة انقلاب عام 2016 في تركيا".
Advertisement

ونشرت الوكالة التي نقلت تقريرها عن مصادر أمنية لم تسمها، صورة لرجل أصلع ملتح مقيد اليدين. وبدا أنه في الخمسينيات أو الستينيات من عمره.

وأشارت إلى أنه تم توقيف الرجل نتيجة تحقيق أجراه جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، دون إعطاء أي معلومات حول مكان أو وقت اعتقاله.

ورفض مسؤول من السفارة اليونانية في أنقرة التعليق على هذه المزاعم.

يأتي اعتقال الرجل وسط تجدد التوترات بين تركيا واليونان.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-06-26
04:30 | 2022-06-26
03:30 | 2022-06-26
03:30 | 2022-06-26
03:28 | 2022-06-26
03:00 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website