إعلام تركي: احتجاز يوناني تجسس على دفاعات حدودية

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن قوات الأمن احتجزت يونانياً بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.وأشارت الوكالة إلى أن المحتجز "الذي يدعى محمد عمار أمبارا، متورط في جمع معلومات حول نشر وحدات حدودية عسكرية تركية، بالإضافة إلى معلومات عن الجالية السورية في تركيا والأتراك الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة انقلاب عام 2016 في تركيا".ونشرت الوكالة التي نقلت تقريرها عن مصادر أمنية لم تسمها، صورة لرجل أصلع ملتح مقيد اليدين. وبدا أنه في الخمسينيات أو الستينيات من عمره.وأشارت إلى أنه تم توقيف الرجل نتيجة تحقيق أجراه جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، دون إعطاء أي معلومات حول مكان أو وقت اعتقاله.ورفض مسؤول من السفارة اليونانية في أنقرة التعليق على هذه المزاعم.يأتي اعتقال الرجل وسط تجدد التوترات بين تركيا واليونان.