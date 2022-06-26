في دولة عربية.. إطلاق أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

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أطلقت تونس، السبت، أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقدرة إنتاج تناهز 200 كيلوات.وذكرت وزارة الطاقة التونسية في بيان أن المحطة الفولطاضوئية العائمة تمتد على مساحة إجمالية تعادل 2500 متر مربع، وستمكن سنوياً من إنتاج طاقة كهربائية تناهز 265 ميغاواط في الساعة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر الحد سنوياً من انبعاث 120 طنا من ثاني أكسيد الكربون.وأنجزت هذه المحطة العائمة التي تولت تدشينها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة القنجي بتمويل يبلغ 500 ألف يورو.