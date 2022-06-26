زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا: تغيير "ملحوظ للغاية"بموقف أردوغان

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زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا للمرة الأولى منذ سنوات، في تقارب بين اثنين من أهم اللاعبين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين في المنطقة بعد فترة من العلاقات المتوترة.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "انقطعت العلاقات بين البلدين تقريبا في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018. واتهم حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت الأمير السعودي بتدبير جريمة القتل، وهو أمر نفاه هو وحكومته بشدة. منذ عام 2020، فُرضت مقاطعة غير رسمية على البضائع التركية في المملكة العربية السعودية، ومنعت المملكة لفترة السفر والرحلات الجوية إلى تركيا. يهدف ولي العهد وأردوغان الآن إلى تطبيع علاقتهما بالكامل. وجاء في بيان مشترك صدر عقب محادثات الزعيمين تفاصيل فترة جديدة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك رفع القيود التجارية، والمزيد من المحادثات المقررة ومقايضة العملة المحتملة. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أزمة اقتصادية، حيث بلغ التضخم مستوى قياسيًا تجاوز 70٪ في طل انخفاص حاد في قيمة العملة. وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها العام الماضي".وتابعت الشبكة، "وقالت بينار دوست، نائبة المدير في "المجلس الأطلسي" في تركيا، في حديث لقناة "سي إن بي سي" يوم الخميس "يجب أن نقرأ هذا التقارب كجزء من جهود تطبيع أوسع تقوم بها تركيا مع دول المنطقة" والتي لم تكن على وفاق معها في السابق. بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، بذل أردوغان جهودًا لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، كما ورد أن المحادثات مع مصر تتقدم. وقالت دوست، "أولاً وقبل كل شيء تود تركيا إنهاء عزلتها الإقليمية. فقد عانت البلاد من العزلة بشكل كبير"، من قبل مناطق مثل شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث شكل عدد من الدول منصة للتعاون في استخراج الغاز هناك واستبعدت تركيا. وأضافت: "بالنسبة لتركيا، فإن هذا التقارب مع كل هذه الدول يعني أيضًا محاولة إدراجها في حسابات التفاضل والتكامل الإقليمية"، مضيفة أن المصالح الاقتصادية تلعب دورها أيضًا بالنسبة لأنقرة. وتابعت بالقول إن المملكة العربية السعودية سوق مهم للبضائع والسياحة التركية، وإن إنهاء الحظر السعودي غير الرسمي على التجارة بين البلدين "سيساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي على تركيا". وفي أيار، استأنفت المملكة الرحلات الجوية إلى تركيا بعد توقف دام عامين. وتأتي الزيارة أيضًا قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الخليج الشهر المقبل، والتي ستتضمن زيارة إلى المملكة العربية السعودية في محاولة لإصلاح العلاقات مع المملكة بعد أن أصر بايدن في عام 2019 على معاملة السعوديين على أنهم "منبوذون كما هم" وانتقاده علناً لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. ويقول المحللون إن هذه الزيارة تهدف إلى محاولة إقناع السعوديين بضخ المزيد من النفط للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود العالمية بشكل مؤلم، وكذلك محاولة تعزيز العلاقات الوثيقة بين السعوديين وإسرائيل، وذلك بعد ما يقرب من عامين من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أدت إلى تطبيع دبلوماسي تاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".وأضافت الشبكة، "بالنسبة لبعض المراقبين الإقليميين الذين يتابعون تطورات الأحداث، فإن التغيير في الموقف من أردوغان، الذي غالبًا ما يكون مقاتلًا وقوميًا قويًا متحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين الإسلاميين الذين تعتبرهم دول الخليج بمثابة تهديدات، أمر مذهل. كتب تيموثي آش، محلل الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيت مانجمنت"، في مذكرة يوم الخميس: "يأتي محمد بن سلمان إلى أنقرة ويقبل تقريبًا استسلام أردوغان غير المشروط. تغيير ملحوظ للغاية". وأضاف آش: "إنه يُظهر حقًا الوضع المالي الضيق الذي يتمتع به أردوغان ومدى يأسه الآن من أجل السيولة، وأيضًا على الصعيد السياسي مدى صعوبة الأمر الآن بالنسبة لأردوغان". كانت تركيا تتجه إلى وضع نفسها كلاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، مستفيدة من مزاياها الحالية باعتبارها ثاني أكبر جيش في الناتو وإقامة علاقات مع دول مؤثرة كانت قد أغضبتها في السابق. يجري المسؤولون الأتراك حاليًا محادثات مع نظرائهم الروس في محاولة لإيجاد حل لحصار موسكو على الموانئ الأوكرانية، والذي حرم مناطق بأكملها من واردات الحبوب التي تشتد الحاجة إليها. يقول المحللون إن تركيا هي أيضًا العضو الوحيد في الناتو الذي يعارض حاليًا انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف الدفاعي، وذلك باستخدام نفوذها للحصول على تنازلات محتملة. والنتيجة الرئيسية لعلاقاتها المحسنة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة "يمكن أن تكون خطوة أخرى في ترسيخ المعسكر المناهض لإيران في المنطقة، حيث تقترب أنقرة من المحور العربي الإسرائيلي الناشئ ضد إيران"، على حد قول دوست. وتوقفت المفاوضات متعددة الأطراف بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعدة أشهر، حيث حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الآن من أن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك القدرة على صنع قنبلة".