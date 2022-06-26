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إقتصاد

بينها عربي.. تعرفوا على أفضل 10 مطارات في العالم

Lebanon 24
26-06-2022 | 10:00
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تصدّر مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قائمة أفضل المطارات في العالم، ضمن جوائز "سكاي تراكس" العالمية للمطارات 2022.
 
وفي ما يلي قائمة بأفضل 10 مطارات في العالم بناء لتريب "سكاي تراكس":
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1- مطار حمد الدولي (قطر)
2- مطار طوكيو هانيدا (اليابان)
3- مطار سنغافورة شانغي (سنغافورة)
4- مطار ناريتا الدولي (اليابان)
5- مطار إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية)
6- مطار شارل ديغول الدولي (فرنسا)
7- مطار ميونخ الدولي (ألمانيا)
8- مطار إسطنبول الدولي (تركيا)
9- مطار زيورخ الدولي (سويسرا)
10- مطار كانساي الدولي (اليابان)
 
 
 

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