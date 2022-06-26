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إقتصاد

قائمة جديدة.. إليكم المدن الأكثر رفاهية للعيش في العام 2022

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:00
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حلّت مدينة فيينا في صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019.
 
في المقابل، فقد غابت العاصمة اللبنانية بيروت عن التصنيف، في حين استبعدت عنه العاصمة الأوكرانية كييف بسبب الغزو الروسي، في حين تراجعت مرتبة العاصمة الروسية موسكو.
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وحصلت فيينا للمرة الثالثة على هذا اللقب بنتيجة التصنيف الذي تعدّه "ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت"، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة "ذي إيكونوميست" الإنكليزية. 
 
وفي ما يلي قائمة بالمدن الأكثر رفاهية للعيش في 2022
1- فيينا (النمسا)
2- كوبنهاغن (الدنمارك)
3- زيورخ (سويسرا)
4- كالغاري (كندا)
5- فانكوفر (كندا)
6- جنيف (سويسرا)
7- فرانكفورت (ألمانيا)
8- تورنتو (كندا)
9- أمستردام (هولندا)
10- أوساكا (اليابان)
11- ملبورن (أستراليا)
 
أما أسوأ 10 مدن في رفاهية العام عام 2022، فهي:
1- طهران (إيران)
2- دوالا (الكاميرون)
3- هراري (زيمبابوي)
4- دكا (بنغلاديش)
5- بورت مورسبي بابوا (غينيا الجديدة)
6- كراتشي (باكستان)
7- الجزائر (الجزائر)
8- طرابلس (ليبيا)
9- لاغوس (نيجيريا)
10- دمشق (سوريا)
 
(العربي الجديد)
 
 

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