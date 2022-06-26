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جزيرة استراتيجية

وتمثل الجزيرة أهمية استراتيجية رغم صغر مساحتها، وعن ذلك يقول مدير الدراسات الروسية في معهد أبحاث "سي أن إيه"، مايكل كوفمان، إن صغر حجم الجزيرة "يتركها مكشوفة"، لكن موقعها "مفيد استراتيجيا"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".



ومنذ سيطرة القوات الروسية على الجزيرة، حاولت إنشاء قاعدة عسكرية هناك، وقامت بنشر عدة أنظمة دفاعية، لأن روسيا لا تنوي التخلي عن هذه النقطة الاستراتيجية بسهولة رغم التهديدات التي تشكلها أنظمة المدفعية الجديدة لدى القوات الأوكرانية، وفقا لـ"فرانس برس".



وعلى الجانب الآخر، كثفت أوكرانيا جهودها لإحباط ذلك المخطط الروسي، عبر توجيه ضربات جوية ناجحة ضد القوات الروسية المتمركزة في الجزيرة، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

صراع مستمر





على جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن سلسلة من الضربات الناجحة على الجزيرة وذلك باستخدام طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" تركية الصنع. ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، فقد نجحت روسيا في تحصين جزيرة الأفعى في غضون أربعة أشهر، خاصة منذ بداية يونيو، واستطاعت القوات الروسية بناء هياكل جديدة للخيام والتحصينات ووضع "أنظمة صواريخ قصيرة المدى" بالجزيرة.على جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها عن سلسلة من الضربات الناجحة على الجزيرة وذلك باستخدام طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" تركية الصنع.

بالنسبة لكييف، فسوف يساعد استعادة الجزيرة في كسر الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على شواطئ أوكرانيا في البحر الأسود.



وتعرض اقتصاد أوديسا للاختناق بسبب إغلاق موانئها والحصار الروسي على البحر الأسود، وقال عمدة المدينة، جينادي تروخانوف، إن "جزيرة الأفعى أصبحت رمزا"، حسب "وول ستريت جورنال".



وتهيمن البحرية الروسية على البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا وفرضت حصارا على جميع السفن البحرية والتجارية الأوكرانية، وفقا لـ"رويترز".



ولم يحقق أي من الجانبين أهدافه حتى الآن، ويقول محللون إن أوكرانيا لا تهدف إلى نشر قوات على الجزيرة، بل تعمل على إحباط محاولة روسيا للقيام بذلك، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

تحت عنوان: "جزيرة الثعبان.. "أهمية استراتيجية" ودور حاسم في معركة أوكرانيا"، جاء في موقع "الحرة": رغم احتلال القوات الروسية لها في بداية الغزو، لكن جزيرة الثعبان الواقعة في البحر الأسود، مازالت تكتسب أهمية استراتيجية وستلعب دورا محوريا في مسار المعركة الروسية الأوكرانية.وأصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية، فمنذ اليوم الأول للحرب، هاجمتها سفينة موسكوفا وطالبت حرس الحدود الأوكراني بالاستسلام وهو ما رفضه الأوكرانيين، لكن القوات الروسية نجحت في السيطرة على الجزيرة في أعقاب ذلك.وفي نيسان تمكنت القوات الأوكرانية من تدمير "موسكوفا"، والتي كانت السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، الذي استخدم في السيطرة على جزيرة الثعبان.وتقع الجزيرة على مسافة نحو خمسين كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة قرابة مئة كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني، وفقا لـ"فرانس برس".كما تقع على مسافة أقل من 200 كيلومتر من ميناء كونستانتا الروماني الرئيسي و300 كيلومتر من القاعدة الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرم في سيفاستوبول، حسب فرانس برس.