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عربي-دولي

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير يومية من شويغو عن العملية الخاصة في أوكرانيا

Lebanon 24
26-06-2022 | 07:00
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزود الرئيس فلاديمير بوتين بشكل يومي بتقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف في معرض رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان شويغو رفع تقريرا حول نتائج زيارته التفقدية لسير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن وزير الدفاع يقدم بشكل يومي تقارير إلى الرئيس الروسي.
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن شويغو تفقد مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، واستمع إلى تقارير من القادة، كما قلد الجنود الذين تفانوا وأظهروا بطولة أثناء أدائهم لمهامهم في دونباس ميداليات.
المصدر: روسيا اليوم
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