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عربي-دولي

بايدن لشولتس: "روسيا لم تنجح في تفكيك التحالف الغربي"

Lebanon 24
26-06-2022 | 11:00
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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إن "القيادة الروسية كانت تخطط لإثارة خلاف بين الحلفاء الغربيين وفي صفوف حلف الناتو، لكنها فشلت".
 
جاء ذلك خلال لقاء بايدن مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، قبل بداية مفاوضاتهما الثنائية المنعقدة اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في قصر إيلماو في ألمانيا.
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وأضاف بايدن: "اعتقد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن الناتو وحلفنا سينقسمان لكن هذا لم يحدث ولن يحدث".

وشكر شولتس لجهوده الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الغرب، مضيفا: "تجلعنا هذه التحديات أقوى"

وعبر بايدن عن اعتقاده بأن ألمانيا والولايات المتحدة تقفان موقفا واحدا من الوضع حول أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم)

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