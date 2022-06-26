28
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن لشولتس: "روسيا لم تنجح في تفكيك التحالف الغربي"
Lebanon 24
26-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إن "القيادة الروسية كانت تخطط لإثارة خلاف بين الحلفاء الغربيين وفي صفوف حلف الناتو، لكنها فشلت".
جاء ذلك خلال لقاء بايدن مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، قبل بداية مفاوضاتهما الثنائية المنعقدة اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في قصر إيلماو في ألمانيا.
Advertisement
وأضاف بايدن: "اعتقد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن الناتو وحلفنا سينقسمان لكن هذا لم يحدث ولن يحدث".
وشكر شولتس لجهوده الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الغرب، مضيفا: "تجلعنا هذه التحديات أقوى"
وعبر بايدن عن اعتقاده بأن ألمانيا والولايات المتحدة تقفان موقفا واحدا من الوضع حول أوكرانيا.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
14:17 | 2022-06-25
25/06/2022 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
Lebanon 24
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
04:45 | 2022-06-26
26/06/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
14:58 | 2022-06-25
25/06/2022 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
01:02 | 2022-06-26
26/06/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف الحدود البحرية.. هذا ما أكّده مفاوضون إسرائيليون للوسيط الأميركي
Lebanon 24
جديد ملف الحدود البحرية.. هذا ما أكّده مفاوضون إسرائيليون للوسيط الأميركي
14:26 | 2022-06-25
25/06/2022 02:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-06-26
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تسعى لبناء مركز إداري وروحي في القاهرة الجديدة
10:30 | 2022-06-26
بعد مقتل شابة على يد زوجها في الإمارات.. الخارجية الأردنية تصدر بيانا
10:15 | 2022-06-26
"تصرف متهور".. صاروخ روسي يحلق فوق محطة نووية أوكرانية
10:00 | 2022-06-26
بينها عربي.. تعرفوا على أفضل 10 مطارات في العالم
09:50 | 2022-06-26
جونسون ردا على مطالبات بالاستقالة: باق في منصبي حتى 2030
09:45 | 2022-06-26
الذهب بعد الطاقة.. الغرب "يضرب" روسيا مجددا والخسارة بالمليارات
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
26/06/2022 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
26/06/2022 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
26/06/2022 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact