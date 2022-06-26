بايدن لشولتس: "روسيا لم تنجح في تفكيك التحالف الغربي"

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إن "القيادة الروسية كانت تخطط لإثارة خلاف بين الحلفاء الغربيين وفي صفوف حلف الناتو، لكنها فشلت".

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جاء ذلك خلال لقاء بايدن مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، قبل بداية مفاوضاتهما الثنائية المنعقدة اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في قصر إيلماو في ألمانيا.وأضاف بايدن: "اعتقد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن الناتو وحلفنا سينقسمان لكن هذا لم يحدث ولن يحدث".وشكر شولتس لجهوده الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الغرب، مضيفا: "تجلعنا هذه التحديات أقوى"وعبر بايدن عن اعتقاده بأن ألمانيا والولايات المتحدة تقفان موقفا واحدا من الوضع حول أوكرانيا.