أحداث ستقلب الرأي العام.. هذا ما كشفه قاتل الطالبة نيرة أشرف امام المحكمة ومحاميه يفجر جديدا (فيديو)

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وأوضح الطالب، محمد عادل، المتهم بذبح زميلته أمام باب الجامعة في أولى جلسات محاكمته بالقتل، أن الفتاة هددته بأنه لو طلب منها استعادة ما أنفقه عليها ستتهمه بالتعرض لها وإيذائها، مضيفاً أنه حاول الحديث معها مجدداً لحل وتسوية الخلافات بينهما لكنها صدته وطالبته بالابتعاد.



وقال في اعترافاته إنه كان ينفق عليها، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، وإنهما على علم بقصة حبّهما، وتابع: "لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة".



وأكمل: "كنت بصرف عليها مش مخليها عايزة حاجة، إلا أنها اتصلت بي وهددتني بفضحي والاستعانة برجالة للتعدي عليّ".



وأضاف: "كنا أنا وهي متفقين على الخطوبة.. وكانت بتقول إن أهلها عارفين.. وكل ده كان متسجل في محادثات بيني وبينها، بعد فترة من الارتباط اتضح أنها كانت وخداني مرحلة في حياتها عشان توصل لحاجات معينة.. لما وصلت للحاجات دي سابتني".



وقال القاتل إن أسرة الطالبة أجبرته على توقيع إيصالات أمانة بواسطة "بلطجية" داخل منزل الطالبة.



وتابع المتهم أن الأمن الخاص بالجامعة حقق معه بعد الامتحانات بسبب شكوى نيرة بالتعرض لها في وقت سابق، واقتنع الأمن بروايته وتأكد من عدم إزعاجه لها. في اعترافاته أمام المحكمة، فجَّر قاتل نيرة أشرف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم الضحية بأنها هددته بالقتل، رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من معاملة أسرتها السيئة لها.وأوضح الطالب، محمد عادل، المتهم بذبح زميلته أمام باب الجامعة في أولى جلسات محاكمته بالقتل، أن الفتاة هددته بأنه لو طلب منها استعادة ما أنفقه عليها ستتهمه بالتعرض لها وإيذائها، مضيفاً أنه حاول الحديث معها مجدداً لحل وتسوية الخلافات بينهما لكنها صدته وطالبته بالابتعاد.وقال في اعترافاته إنه كان ينفق عليها، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، وإنهما على علم بقصة حبّهما، وتابع: "لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة".وأكمل: "كنت بصرف عليها مش مخليها عايزة حاجة، إلا أنها اتصلت بي وهددتني بفضحي والاستعانة برجالة للتعدي عليّ".وأضاف: "كنا أنا وهي متفقين على الخطوبة.. وكانت بتقول إن أهلها عارفين.. وكل ده كان متسجل في محادثات بيني وبينها، بعد فترة من الارتباط اتضح أنها كانت وخداني مرحلة في حياتها عشان توصل لحاجات معينة.. لما وصلت للحاجات دي سابتني".وقال القاتل إن أسرة الطالبة أجبرته على توقيع إيصالات أمانة بواسطة "بلطجية" داخل منزل الطالبة.وتابع المتهم أن الأمن الخاص بالجامعة حقق معه بعد الامتحانات بسبب شكوى نيرة بالتعرض لها في وقت سابق، واقتنع الأمن بروايته وتأكد من عدم إزعاجه لها.

مفاجأة في التحقيق

في وقت تعالت فيه الأصوات مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وقبيل بدء أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أعلن أحمد محمد، محامي المتهم محمد عادل، أن القضية ستشهد مفاجآت وأدلة جديدة ستغير وجهة نظر الرأي العام المنزعج من الحادثة.



وقال في فيديو قصير قبيل المحاكمة إنه سيطلب التأجيل والانفراد بموكله بعد الجلسة، رافضاً الرد على سؤال حول الوضع النفسي للمتهم.

محامي قاتل #نيرة_أشرف، أحمد حمد، يؤكد أن جميع ملابسات القضية سيتم عرضها في المحكمة، واعدا بأن وجهة نظر الرأي العام ستتغير، لظهور بعض الأدلة والمستندات#مصر#العربية pic.twitter.com/Z8TlVHDGbG — العربية (@AlArabiya) June 26, 2022



وبدأت صباح الأحد، أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة في المنصورة بحضور حشد كبير من أهل الضحية وأقاربها وأصدقائها وسط إجراءات أمنية مكثفة. وبدأت صباح الأحد، أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة في المنصورة بحضور حشد كبير من أهل الضحية وأقاربها وأصدقائها وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وفي مشهد يدمي القلوب، حضر والدا الضحية أولى جلسات محاكمة قاتل ابنتهم الطالبة نيرة أشرف طعناً ونحراً أمام بوابات جامعة المنصورة، وبدموع وترقب قالت والدة نيرة لـ"العربية.نت": حسبي الله ونعم الوكيل في القاتل، ابنتي ماتت شهيدة، وهي عروس في الجنة، وده اللي مصبرني".



وأضافت الوالدة المكلومة: "أثق في القضاء المصري العظيم، وأعرف أن القاضي سينظر لابنتنا الضحية كأنها ابنته ويحكم بالعدل الذي ينتظره الجميع".



من جهته، قال الأب المكلوم من داخل المحكمة لـ"العربية.نت": "أنتظر القصاص والحكم العادل حتى لا تتكرر مأساة ابنتي نيرة، أنتظر مشاهدة القاتل في البدلة الحمراء، والكل ينتظر هذا، لست أنا وحدي".

وشهدت الجلسة وقبل بدء المحاكمة صراخاً وعويلاً من أفراد أسرة نيرة عقب رؤيتهم قاتل ابنتهم، مطالبين بالقصاص لها ومعلنين رفضهم تلقي العزاء لحين تطبيق العدالة الناجزة ضد المتهم.







وتم تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف إلى الثلاثاء.

يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة فقط من وقوع الحادث، ما يجعله القرار الأسرع في تاريخ القضاء المصري.



ذبح بطريقة بشعة

وكانت مدينة المنصورة شهدت جريمة بشعة يوم 20 حزيران الحالي، حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.