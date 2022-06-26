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عربي-دولي
مكالمة مزيفة.. شخص ينتحل شخصية عمدة كييف ويقابل مسؤولين أوروبيين
Lebanon 24
26-06-2022
|
07:15
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تعرض عدد من رؤساء بلديات عواصم أوروبية للخداع بعد تلقيهم مكالمة من عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اتضح بعد ذلك أنها "مزيفة".
وشاركت عمدة برلين، فرانسيسكا جيفي، الجمعة، في مكالمة فيديو على منصة "ويبكس"، مع شخص قالت إنه "يشبه كليتشكو".
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وقال مكتبها في بيان "لم تكن هناك مؤشرات على أن مكالمة الفيديو الجماعية لم تكن تعقد مع شخص حقيقي"، لكن بعد مرور 15 دقيقة من المكالمة، بدأ "عمدة كييف المفترض" الحديث عن "إعادة اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا" إلى أوكرانيا من أجل أداء الخدمة العسكرية، ما أثار شكوك عمدة برلين.
وفي أعقاب ذلك اتصلت عمدة برلين بمكتب السفير الأوكراني في ألمانيا، والذي أكد أن الشخص في مكالمة الفيديو "ليس كليتشكو الحقيقي"، حسبما ذكر موقع "دويتش فيله" الألماني.
وقال مكتب عمدة برلين في بيان نشر على "تويتر"، "يبدو أننا نتعامل مع التزييف العميق"، معتبرا أن الهدف من المكالمة المزيفة "تشويه سمعة شركاء وحلفاء أوكرانيا".
وتستخدم تقنية التزييف العميق شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي يسمى "التعلم العميق" لخلق صور لأحداث مزيفة، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتقدم مكتب عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، بشكوى رسمية للشرطة بعد انتحال شخص لشخصية كليتشكو في مكالمة فيديو مع عمدة العاصمة الإسبانية.
ووفقا للمتحدث باسم عمدة مدريد، دانييل باردايو كولبروك، فقد شعر العمدة بالريبة بعد وقت قصير من بدء المحادثة وقام بقطع الاتصال، حسب "الغارديان".
وفي سياق متصل أعلن عمدة فيينا، مايكل لودفيج، عبر حسابه على تويتر، الجمعة، عن تلقيه اتصال من عمدة كييف، قبل أن يحذف التغريدة السبت.
وأصدر الحساب الرسمي للعاصمة النمساوية بيانا على موقع "تويتر"، يؤكد أن عمدة فيينا وقع ضحية لـ"قضية خطيرة من جرائم الإنترنت".
من جانبه قال كليتشكو في منشور على "تليغرام"، إن "العدو لا يلين ويشن حربا على جميع الجبهات، لا سيما عن طريق التضليل وتشويه سمعة السياسيين الأوكرانيين".
وفي تصريحات لصحيفة "بليد" الألمانية، طالب كليتشكو المسؤولين الأوروبيين الآخرين بتوخي الحذر إذا اتصل بهم شخص يدعي أنه يمثل مكتبه.
(الحرة)
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