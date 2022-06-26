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عربي-دولي
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تسعى لبناء مركز إداري وروحي في القاهرة الجديدة
Lebanon 24
26-06-2022
|
11:30
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ناشدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تخصيص موقع في القاهرة الجديدة لبناء مركز إداري وروحي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
أعلن ذلك المطران البطريركي لإفريقيا، ليونيد، في لقاء مع رئيس الدائرة المركزية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نائب وزير الأوقاف المصري الشيخ نور الدين كانوي.
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وقال المطران ليونيد: "ستكون هناك مناشدة موجهة إلى رئيس مصر بطلب تخصيص موقع في القاهرة الجديدة، العاصمة الجديدة لمركزنا الإداري والروحي، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا".
ووفقا له في نهاية زيارته لمصر سترسل المذكرات والنداءات ذات الصلة من وزارة الخارجية الروسية ومن الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.
(روسيا اليوم)
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