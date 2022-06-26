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عربي-دولي

ميشال: ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

Lebanon 24
26-06-2022 | 13:00
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الرامية لفتح ممرات بحرية لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقال ميشال خلال مؤتمره الصحفي قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في ألمانيا، إن "الحرب الروسية على أوكرانيا تعرّض العالم لمخاطر جمة بينها نقص الغذاء والطاقة، إننا ندعم الجهود الرامية لفتح الممرات البحرية لتصدير الحبوب".
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وزعم ميشال أن "هناك نحو 32 مليون طن من الحبوب محتجزة في البحر الأسود ونحاول فك الحصار عنها"، مؤكدا: "نبحث عن طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر دول أخرى ولكن الأمر يواجه صعوبات كبيرة".

وتابع أن "الحرب الروسية الأوكرانية زعزعت الاستقرار في مجال الطاقة وعلينا معالجة ارتباط اقتصاداتنا بموارد الطاقة الروسية"، مضيفا: "نحاول استهداف الاقتصاد الروسي دون آثار سلبية كبيرة على اقتصاداتنا...ولن نكتفي بتجميد الأصول الروسية وإنما سنستخدمها لمساعدة أوكرانيا".
وفي 24 شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
 
(سبوتنيك)
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