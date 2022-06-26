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البابا يدعو إلى الهدوء في الإكوادور التي تشهد احتجاجات

Lebanon 24
26-06-2022 | 13:30
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف في الإكوادور التي هزتها الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود والمعيشة.
وقال البابا (الأرجنتيني) بعد صلاة الأحد الأسبوعية في الفاتيكان: "أتابع بقلق ما يحدث في الإكوادور"، مضيفا: "أشجع جميع الأطراف على نبذ العنف والمواقف المتطرفة"، داعيا إلى التعلم فقط من خلال الحوار "حيث يمكن إيجاد السلام الاجتماعي، كما آمل قريبا".
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وحث الرجل البالغ من العمر 85 عاما على إيلاء اهتمام خاص "للسكان المهمشين والأكثر فقرا، مع احترام حقوق الجميع ومؤسسات البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في الإكوادور على ما إذا كانت ستطيح بالرئيس غييرمو لاسو بسبب الاحتجاجات التي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى خلال 13 يوما من التمرد.
 
(سبوتنيك)
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