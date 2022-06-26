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عربي-دولي

شولتس: وحدة الغرب "إشارة واضحة" لبوتين

Lebanon 24
26-06-2022 | 14:30
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اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "الحفاظ على وحدة الغرب يعد إشارة واضحة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".
 
وكتب شولتس في صفحته على "تويتر" اليوم الأحد في تعليقه على لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في قصر إيلماو بألمانيا: "نبقى متحدين ونبقى معا. هذه هي إشارتنا الواضحة للرئيس بوتين".
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ورحب المستشار الألماني بزيارة بايدن إلى ألمانيا.

وتجري المفاوضات بين شولتس وبايدن في قصر إيلماو بالقرب من مدينة غارميش-بارتنكيرخن، عشية قمة رؤساء الدول والحكومات لمجموعة السبع الكبار التي ستستغرق 3 أيام.

وسيناقش زعماء مجموعة السبع خلال قمتهم الوضع في أوكرانيا وعواقب العقوبات المفروضة على روسيا والحظر المحتمل لواردات الذهب الروسي وتحديد السعر الأقصى للنفط الروسي. كما سيبحثون مسائل مكافحة تغير المناخ وعواقب نمو أسعار الطاقة وتقديم المساعدات المالية والعسكرية طويلة الأجل لكييف وقضية تصدير الحبوب الأوكرانية والأمن الغذائي وإيران والعلاقات مع الصين وغيرها.
 
(روسيا اليوم)
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