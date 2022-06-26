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عربي-دولي

جونسون يحرض ماكرون على التشدد في محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
26-06-2022 | 15:00
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ألمانيا، أن محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا الآن ستساعد على عدم الاستقرار في العالم.
 
وجاء في بيان صدر عن مكتب بوريس جونسون: "أشار (رئيس الوزراء) إلى أن محاولة تسوية النزاع الآن لن تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار وستمنح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تفويضا مطلقا للتلاعب المستمر بكل الدول ذات السيادة والأسواق الدولية".

وأشار المكتب إلى أن زعماء الدول العشر متفقون على أنه حانت الآن اللحظة الحاسمة في مسار هذا الصراع وهناك فرصة لتغيير الوضع في الحرب".

وأضاف أن جونسون وماكرون أشارا إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا لتعزيز مواقع كييف في ساحة المعركة و "خلال ال المفاوضات المقبلة، ووعدا بتعزيز جهودهما في هذا المجال.

وتابع: "اتفقا على تعزيز التعاون بين بريطانيا وفرنسا في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع والأمن".

ويشارك جونسون وماكرون في لقاء زعماء بلدان مجموعة السبع الذي يجري في قصر إيلماو في جنوب ألمانيا. ومن المتوقع أن يتمحور هذا اللقاء حول الوضع في أوكرانيا وعواقب العقوبات المفروضة على روسيا.
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(روسيا اليوم)
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