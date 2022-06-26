"تصرف متهور".. صاروخ روسي يحلق فوق محطة نووية أوكرانية

حلق صاروخ روسي، الأحد، على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، مهددا بوقوع كارثة "نووية"، وفقا لما نقله موقع "بريفادا".



وحسب الموقع فقد شق الصاروخ طريقه من جنوب أوكرانيا إلى شمالها، ومن المحتمل أن يكون قد استهدف العاصمة كييف، والتي تعرضت لقصف روسي في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

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واستهدفت ضربات روسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد مجمعا سكنيا في العاصمة الأوكرانية، التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في أوروبا لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وفقا لـ"فرانس برس".



ونشرت شركة "Energoatom" والتي تدير المحطات النووية الأوكرانية، مقطع فيديو للواقعة، مشيرة إلى "تصرفات روسيا المتهورة" التي لا تهدد أمن أوكرانيا فقط، لكن أوروبا بأكملها.

وأضافت "أي ضرر لوحدة الطاقة النشطة سيكون له عواقب وخيمة للغاية وقد يهدد العالم بكارثة نووية مروعة".



وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن الضربة الروسية على العاصمة، تهدف إلى "ترهيب الأوكرانيين" قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 حزيران.

(الحرة)