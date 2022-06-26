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عربي-دولي

بوتين يزور طاجيكستان وتركمانستان الأسبوع القادم

Lebanon 24
26-06-2022 | 16:30
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أفادت قناة "روسيا-1" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم في الأسبوع القادم بزيارة عمل إلى دوشنبه وعشق آباد.
 
وجاء في بيان نشر في صفحة برنامج "موسكو.الكرملين. بوتين" في شبكة الإنترنت: "في الأسبوع القادم سيتوجه فلاديمير بوتين إلى دوشنبه لإجراء مفاوضات كبيرة مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن.
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ومن المتوقع أن يجري بوتين وإمام علي رحمن محادثات وعشاء عمل. وبعد ذلك فورا سيتوجه بوتين إلى تركمانستان للمشاركة في أعمال قمة بلدان منطقة بحر قزوين".

وأضاف البيان: "بعد العودة من الجولة إلى آسيا الوسطى سيلتقي بوتين الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو".

وتضم "خماسية بلدان منطقة بحر قزوين" اليوم روسيا وأذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.
 
(روسيا اليوم)
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