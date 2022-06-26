الرئيس الإيراني: نريد بدء حوار يمني يمني لوقف إطلاق النار وحل الأزمة



وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، في طهران: "استمرار الحرب في اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الناس ونريد بدء حوار يمني يمني".

Advertisement من جانبه أعلن الكاظمي الاتفاق مع الرئيس الإيراني، على "إعلان الدعم لوقف إطلاق النار في اليمن ومبدأ الحوار لإنهاء الحرب اليمنية".

وقال رئيسي: "شددنا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية واستمرار وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن البلدين "تؤكدان على ضرورة دعم السلام والاستقرار في المنطقة من خلال العمل المشترك". أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة بدء حوار يمني يمني لوقف إطلاق النار وحل أزمة الحرب في اليمن.وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، في طهران: "استمرار الحرب في اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الناس ونريد بدء حوار يمني يمني".من جانبه أعلن الكاظمي الاتفاق مع الرئيس الإيراني، على "إعلان الدعم لوقف إطلاق النار في اليمن ومبدأ الحوار لإنهاء الحرب اليمنية".وقال رئيسي: "شددنا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية واستمرار وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن البلدين "تؤكدان على ضرورة دعم السلام والاستقرار في المنطقة من خلال العمل المشترك".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد توجه، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران عقب زيارة أجراها، أمس، للعاصمة السعودية، الرياض.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد زيارة أجراها للمملكة العربية السعودية يوم أمس"، مضيفا أن رئيس الوزراء "سوف يلتقي مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته ويبحث معهم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك"، منوها إلى أن زيارة الكاظمي لطهران "ستستمر يوما واحدا فقط".

وكان الكاظمي قد التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة السعودية، في وقت سابق اليوم الأحد، في إطار جهود بغداد للتوسط بين الرياض وطهران.

وبحسب وكالة "فرانس 24"، بحث الجانبان "العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك"، مضيفة أنهما "تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

(سبوتنيك)