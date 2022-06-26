26
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الرصاصة الفضية".. قدرات خارقة لأحدث منظومة عسكرية روسية
Lebanon 24
26-06-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز": تسلم الجيش الروسي مؤخرا منظومة "إس 500" للدفاع الجوي التي تلقب بـ"الرصاصة الفضية"، وتقول وزارة الدفاع إنها "ليس لها نظير في العالم"، ومصممة من أجل "هزيمة كل أسلحة الجو".
Advertisement
والثلاثاء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن موسكو تعتزم نشر نظام الدفاع الجوي أو "إس 500" المضاد للصواريخ النووية، وأضاف، خلال كلمة أمام خريجي الكليات العسكرية، أن القوات الروسية تسلمت بالفعل النظام.
ووفق تقارير روسية، فإن المنظومة الجديدة تؤمن المدن الكبرى والأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، وأماكن وجود الصواريخ البالستية والعابرة للقارات والمخبأة تحت الأرض، إضافة إلى المنشآت الصناعية.
وتقول شركة "ألماز أنتي" الروسية المصنعة لهذا النظام المتطور، إن "إس 500" قادر على ضرب الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض، والمركبات الفضائية القريبة.
كما وصفته بـ"الرصاصة الفضية" التي بإمكانها تدمير الطائرات الشبحية من نوع "إف 35" الأميركية.
قدرات خارقة
ويمكن لـ"إس 500" استهداف الصواريخ الجوالة من طراز "كروز" والصواريخ البالستية وفوق الصوتية، فضلا عن الصواريخ العملياتية التكتيكية والعابرة للقارات.
كما يمكنها استهداف المنصات المدارية في الفضاء والقذائف الأسرع من الصوت، واعتراض 10 رؤوس صواريخ قادمة من الفضاء في آن واحد، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية.
أما موقع "19 فورتي فايف" الأميركي، فيقول إنها من أكثر المنظومات إتقانا وقدرة في الدفاع الجوي الروسي، كما تمتلك قدرات هائلة وستلعب دورا محوريا في الدرع الصاروخية الروسية.
وأشار إلى أن المنظومة تمتلك نوعين من الصواريخ بعيدة المدى من طرازي، وعددا كبيرا من الرادارات المتطورة يخصص كل منها لكشف ومرافقة نوع من الأهداف الجوية.
ويصل مدى "إس 500" إلى 600 كيلومتر، ومن أجل العمل خارج الغلاف الجوي للأرض تتضمن المنظومة رادار الكشف البعيد من طراز "60 كا 6".
وتتكون المنظومة من وحدتين، الأولى مضادة للصواريخ، والأخرى للطائرات.
ويقول الجنرال الروسي سيرجي باباكوف، إن "إس 500" طورت كجيل جديد تماما من الأنظمة المضادة للطائرات، وهي مصممة لإسقاط الصواريخ البالستية متوسطة المدى، وإذا لزم الأمر البالستية العابرة للقارات أيضا.
ويضيف لصحيفة "صن" البريطانية أنها قادرة على تدمير الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطائرات من دون طيار.
ويتابع: "كما تدمر الأهداف الديناميكية الهوائية، مما يجعل من الممكن القول بثقة إن هذا النظام فريد من نوعه".
ويقول الخبير العسكري الروسي إيجور كونوفالوف، إن المنظومة الصاروخية الروسية يمكنها إصابة الأهداف حتى في الفضاء، وهي فريدة في تعدد مهامها ولا مثيل لها بالعالم.
ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها "مصممة لاصطياد الأهداف التي تفوق سرعتها الصوت، وقادرة على حماية كل أراضي البلاد ومواقعها الاستراتيجية بشكل موثوق، كما يمكن نشرها خلال دقائق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
Lebanon 24
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
04:45 | 2022-06-26
26/06/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
Lebanon 24
رئيس حزب عن "التغييريين": ما بكون إسمي فلان إذا ما بفرطن
01:02 | 2022-06-26
26/06/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة مروّعة تلفّ الشوف.. طفلٌ يخسر حياته بسبب "مرجوحة"! (صورة)
Lebanon 24
مأساة مروّعة تلفّ الشوف.. طفلٌ يخسر حياته بسبب "مرجوحة"! (صورة)
04:46 | 2022-06-26
26/06/2022 04:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"صراع خفيّ" بين باسيل و"حزب الله".. "الإنقلاب" حصل!
Lebanon 24
"صراع خفيّ" بين باسيل و"حزب الله".. "الإنقلاب" حصل!
06:00 | 2022-06-26
26/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2022-06-26
الكاظمي في طهران بعد جدّة: المنطقة مقبلة على تهدئة
17:48 | 2022-06-26
توافق فرنسي - بريطاني على تأسيس المنظمة الأوروبية
16:59 | 2022-06-26
الرئيس الإيراني: نريد بدء حوار يمني يمني لوقف إطلاق النار وحل الأزمة
16:30 | 2022-06-26
بوتين يزور طاجيكستان وتركمانستان الأسبوع القادم
15:30 | 2022-06-26
زاخاروفا: البريطانيون يختلقون "التهديد النووي الروسي" لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية
15:00 | 2022-06-26
جونسون يحرض ماكرون على التشدد في محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 03:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 03:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 03:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact