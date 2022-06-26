هزة أرضية تضرب مناطق جزائرية.. والرئيس يعلق

قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية، الأحد، إن هزة أرضية قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مناطق في ولاية وهران، شمال غربي البلاد.





وقعت الهزة في حدود الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي (1917 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزها على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل، حسبما ذكرت تقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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ونقل تلفزيون النهار الجزائري عن الحماية المدنية لولاية وهران، أن الهزة الأرضية لم تتسبب في أي خسائر بشرية.



وعلى أثر الهزتين الارتداديتين تصدعت منازل في منطقة أرزيو على بعد 40 كلم شرقي مدينة وهران حسب الحماية المدنية.



وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية".