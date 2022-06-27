الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا 7 جنود سودانيين ومدنيا

Advertisement

أعلن الجيش السوداني، في بيان ليل الاثنين، أن الجيش الإثيوبي "أعدم" سبعة من جنود سودانيين ومدنيا كانوا أسرى لديه منذ أشهر.وقال الجيش السوداني في بيانه: " قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم"، مضيفا أن إثيوبيا قامت بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور.وتعهد الجيش السوداني "بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال، دونه المهج والأرواح".