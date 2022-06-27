كيف تعيد تركيا وروسيا تشكيل منطقة البحر الأسود؟

Advertisement

في السنوات الأخيرة، أصبحت أوراسيا مساحة جيوسياسية حاسمة، حيث تحدد القوى العالمية مصالحها من خلال السرديات التاريخية والاجتماعية والثقافية.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "أصبحت منطقة البحر الأسود، على وجه الخصوص، متورطة بشكل متزايد في شبكة من المصالح السياسية والعسكرية والتجارية والطاقة المتداخلة للقوى البرية العظمى العالمية والتقليدية. نظرًا لموقعها الجغرافي ، تسمح منطقة البحر الأسود بإسقاط القوة على القارة الأوروبية، بشكل رئيسي في البلقان وأوروبا الوسطى، ولكن أيضًا في شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب القوقاز وشمال الشرق الأوسط. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اكتسبت المنطقة أهمية استراتيجية إضافية لأنها تحتوي على طرق نقل لموارد الهيدروكربونات لبحر قزوين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد حدث تحول ملحوظ في البيئة الجيوسياسية للبحر الأسود في فترة ما بعد عام 2000. في السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة البحر الأسود موقعًا مركزيًا للمواجهة الأيديولوجية الجديدة بين الغرب والشرق، والمنافسة بين روسيا الأرثوذكسية والحضارة الغربية، ومنطقة دائمة للصراعات على السلطة".وتابعت المجلة، "تؤثر هذه التطورات على أمن منطقة البحر الأسود واستقرارها بطرق عدة. إن العسكرة غير المنضبطة، والجريمة المنظمة، والإرهاب، والتأثير المتزايد للمعلومات المضللة، وغياب سياسات بناء السلام المحلية والإقليمية الشاملة، كلها عوامل تجعل المنطقة ضعيفة للغاية. في حين تم تجاهل المنطقة إلى حد كبير من قبل مخططي السياسة الغربيين منذ نهاية الحرب الباردة، عملت روسيا وتركيا بشكل مكثف لتعزيز قدراتهما السياسية والاقتصادية. في الواقع، زاد كلا البلدين من جهودهما لبناء نظام إقليمي جديد أكثر استجابة لمصالحهما الوطنية. يتسم النظام الإقليمي الجديد بتكامل متوازن بدقة تمكن كلا البلدين من استخدام استراتيجيات دبلوماسية مرنة ومراعية للسياق. في شكله الحالي، يعتمد نموذج التكامل الروسي التركي على الاعتراف المتبادل بمجالات النفوذ والاستعداد لتقديم تنازلات لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين. والهدف الأساسي هو صياغة قواعد مشتركة لتحسين إدارة العلاقة الشاملة، وكذلك الديناميكيات والأولويات الإقليمية. وترافق هذه الاستراتيجية جهود من كل دولة لتطوير اقتصادات وطنية قوية ومتينة. وصل كلا البلدين إلى مستويات مختلفة من التنمية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فقد أصبحوا قوى مؤثرة من خلال التوسع المستمر في وضعهم العسكري والاقتصادي، ومطابقته بحملة إعلامية حازمة وخطاب لا هوادة فيه. ويتمثل أحد العناصر الواضحة بشكل خاص في استراتيجية التكيف الروسية التركية في منع زيادة النفوذ الغربي في المنطقة. بتعبير أدق، ينظر كلا البلدين إلى نفسيهما على أنهما قوى إقليمية عظمى ويرون منطقة البحر الأسود كجزء أساسي من خطاب سياستهما الخارجية. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كان الشركاء الغربيون ينظرون إلى أنقرة باعتبارها ثقلًا موازنًا لروسيا، وبدا أنها القوة الوحيدة التي كانت قادرة على مقاومة التحركات الروسية في منطقة البحر الأسود. اعتقد الليبراليون الذين يقودهم الغرب عمومًا أن أنقرة ستشكل الملف الأمني للمنطقة وبالتالي تزيد من الهيمنة الغربية المستقبلية. ومع ذلك، أدت العمليات الجيوسياسية المتغيرة بعد عام 2007 إلى ظهور ديناميكيات غير متوقعة تمامًا في السياسة الخارجية التركية".وأضافت المجلة، "إن عودة روسيا العدوانية في عام 2007، وانضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حين أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد قد وصلت مرارًا وتكرارًا إلى طريق مسدود، وخطط توسيع الناتو الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال قمة بوخارست في عام 2008 قد شجعت على إعادة تقويم استراتيجي في أنقرة. بدأت تركيا في اتباع سياسة نشطة لخلق إقليمية مدركة للبحر الأسود. لقد لعبت دورًا رائدًا من خلال بدء تشكيلات مختلفة. فبعد الحرب الروسية الجورجية عام 2008، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معاهدة الاستقرار والتعاون في القوقاز مع روسيا ودول جنوب القوقاز. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى المفاهيم الإقليمية، وهيمنة روسيا، وأدوات السياسة الخارجية المحدودة لتركيا جعلت من المستحيل حتى الآن إضفاء الطابع الإقليمي على منطقة البحر الأسود. كان من اللافت للنظر استبعاد الشركاء الغربيين من هذه الصيغة. من خلال القيام بذلك، أرسلت أنقرة رسالة واضحة إلى شركائها الغربيين بأنها تفضل تحديد هيكل الأمن الإقليمي مع روسيا. أصبح هذا الاتجاه واضحًا مرة أخرى خلال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ في عام 2020. من أجل تأمين مكان في جنوب القوقاز، تفاوضت أنقرة مباشرة مع روسيا حول مبادرات بناء السلام المستقبلية وقوضت دور مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي كانت الشكل الوحيد لحوار بناء السلام الدولي في الصراع".وبحسب المجلة، "على الرغم من المصالح المتباينة في سوريا والخلافات الخطيرة الأخرى، خطت تركيا وروسيا بحذر في السنوات الأخيرة حتى لا تلحق الضرر بالترادف المشترك بينهما في منطقة البحر الأسود. منذ محاولة الانقلاب العسكري في عام 2016، أعادت أنقرة تعديل فهمها لثقافة الأمن القومي بشكل كبير. يشترك كلا البلدين الآن في الاقتناع بأن المجتمع الليبرالي والعناصر الديمقراطية التي يقودها الغرب تهدد الأمن القومي. تُرجم هذا الموقف إلى سياسات داخلية قمعية قوية لها تأثير كبير على خطاب السياسة الخارجية. وتجلى هذا في إعادة إنتاج مسار السياسة الروسية العدوانية في استراتيجية السياسة الخارجية التركية. في السنوات الأخيرة، تحرك الرئيس أردوغان بقوة لإثبات أن تركيا تعتبر نفسها القوة السياسية والعسكرية البارزة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود. تبتعد تركيا عن الأيديولوجية الكمالية الموالية للغرب إلى القومية العثمانية الجديدة الأوتوقراطية التوسعية. أوضح سلوك تركيا العدواني في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا في عام 2020 وإظهار صناعة الدفاع المتنامية أن تركيا تسعى لأن تكون لاعباً مركزياً في المنطقة بدلاً من أن تكون جسراً بين الشرق والغرب أو دعاة للغرب الجماعي. إن قرار تركيا الأخير برفض طلبات عضوية السويد وفنلندا في الناتو بالقول إن كلا البلدين يدعمان "الإرهابيين"، أي جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة ووحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني، هو علامة على الخلاف الأيديولوجي والسياسي بين أنقرة وشركائها الغربيين. يجب وضع اعتراض تركيا في سياق أكبر، وبالتحديد في الترادف الروسي التركي. عنصر آخر في الاستراتيجية التركية هو مسارها غير الواضح في ما يتعلق بحرب أوكرانيا. في حين أن أنقرة تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، فإنها تواصل إبقاء الباب مفتوحًا لروسيا".وختمت الصحيفة، "على مدى السنوات القليلة الماضية، قلل الغرب من شأن هذه الديناميكيات السياسية المتغيرة في منطقة البحر الأسود. وتركز الجدل السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا تجاه المنطقة في المقام الأول على الروايات العدوانية لروسيا. ومع ذلك، فإن استراتيجية الغرب تحتاج إلى إعادة تفكير جذري واستجابة واضحة للتقارب الأيديولوجي بين روسيا وتركيا. يتعين عليهم تحديد رواياتهم الرئيسية تجاه الوضع الجيوسياسي الجديد وتأثير التعاون المتزايد بين موسكو وأنقرة. على وجه الخصوص، تتطلب الشراكة مع تركيا وجهات نظر جديدة وفهمًا جديدًا للثقة والموثوقية".