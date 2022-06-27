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عربي-دولي

حقائق عن تحويلات المهاجرين عبر العالم.. أرقام تكشف الواقع

Lebanon 24
27-06-2022 | 12:00
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كشف تقريرٌ جديد لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن 800 مليون نسمة استفادوا من تحويلات العمالة المُهاجرة حول العالم.
وسرد التقرير أرقاماً عديدة تكشف واقع تحويلات المهاجرين، مشيراً إلى أن هناك 200 مليون عامل مهاجر حول العالم، في حين أن حجم تحويلات المهاجرين لعائلاتهم في العام 2021 بلغ 605 مليارات دولار.
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كذلك، فإن 800 مليوناً من أفراد الأسر استفادوا من التحويلات، وقد تبين أن 97% من التحويلات نقدية بينما 3% هي عبر الهاتف. أما متوسط العمولة على التحويلات فبلغ 6%. 
وبحسب التقرير، فإن التحويلات المتوقعة بين العامين 2022 و 2030 تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار. 
وتحتلّ مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية خلال العام الماضي بقيمة 31.5 مليار دولار، بزيادة 6.4% مقارنة بالعام 2020، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.
مع هذا، فقد تصدرت الهند قائمة أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية في 2021 بقيمة وصلت إلى نحو 89 مليار دولار، وبفارق كبير عن المكسيك صاحبة المركز الثاني والتي تلقت تحويلات بقيمة 54 مليار دولار.
(سكاي نيوز عربية - مصراوي)
 
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