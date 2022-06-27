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عربي-دولي
مفاوضات سريّة.. ما الذي يُحضّر بشأن سوريا وإسرائيل والنفط الإيراني؟
Lebanon 24
27-06-2022
|
10:00
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زعمت قناة إسرائيلية، وجود مفاوضات سرية لإبرام "اتفاق استثنائي" يتم بموجبه نقل النفط الإيراني إلى سوريا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لموقع "عربي 21"، فقد قالت القناة "12" العبرية في تقرير لها: "في إطار تسهيل تجديد الاتفاق النووي مع إيران، تجري الولايات المتحدة مفاوضات سرية بشأن نقل النفط من إيران إلى سوريا".
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ورجحت "إبرام اتفاق ثلاثي واستثنائي جداً يضم كل من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي من خلاله تدرس إمكانية السماح بمرور النفط الإيراني إلى سوريا".
ونوهت إلى أنه "بموجب هذه الاتفاقية، تسمح إسرائيل بمرور النفط من إيران إلى سوريا"، موضحة أن "3 ناقلات نفط تشق طريقها حاليا من إيران الى سوريا عبر المسار البحري، وهذا مسار كانت تستخدمه إيران بالماضي لنقل السلاح إلى سوريا وحزب الله".
وادّعت القناة، أن الولايات المتحدة التي تعاني جراء ارتفاع أسعار النفط، "تدرس سلسلة من التسهيلات لإيران، حتى تعيدها إلى طاولة المفاوضات، كجزء من تجديد الاتفاق النووي".
وأشارت إلى أن "إحدى التسهيلات، السماح بمسار نقل النفط"، مؤكدة أن "إسرائيل منخرطة بشكل نشط وكبير جدا في هذا الجانب، حيث تشترط تل أبيب الموافقة على المسار، بأن تكون رقابة أميركية وشفافية إيرانية، وأن ما ينقل هو نفط فقط وليس سلاح".
وفي الماضي، بحسب القناة، فقد عمل الاحتلال على إحباط عمليات نقل السلاح الإيراني عبر هذا المسار البحري، موضحة أن "الرسالة والتحذير الذي تم نقله إلى كل من الأميركيين والإيرانيين، هو الحاجة إلى الإشراف والإثبات أن ما يمر هو النفط فقط، وإلا فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".
(عربي 21)
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