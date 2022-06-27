بعدما رأت في الحرب على أوكرانيا فرصة موسكو تسلب عملاء النفط من إيران



في البداية، رأت إيران في حرب روسيا على أوكرانيا فرصة. افترضت طهران أن الارتفاع العالمي في أسعار الصلب والنفط أمر جيد، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الأموال لإيران الخاضعة للعقوبات من مصادر دخلها الرئيسية.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "وبدلاً من ذلك، فإن حصة إيران في هذه الأسواق الرئيسية تضيع - لصالح روسيا. في مواجهة العقوبات الغربية، تقدم روسيا خصومات جذابة على كلتا السلعتين، منتزعة العرف من إيران في هذه العملية. على مدى الأشهر القليلة الماضية، انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين. وفي الوقت نفسه، استوردت الصين المزيد من النفط من روسيا. إن العقوبات الغربية على روسيا تعني أن نفط موسكو الخام يتجه الآن إلى الصين، مع قلة الطلب عليه في أوروبا. وقال حميد حسيني، رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز في إيران، إن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين تراجعت بنسبة 34 في المائة حتى أيار. وتابع في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "بعد كل شيء، تقع الصين في جنوب روسيا وهما دولتان جارتان، ولروسيا ميناء في هذه المنطقة يمكنه بسهولة تحميل النفط الخام، ويمكن أن تكون أسواق المنطقة، ليس فقط الصين ولكن أيضًا دول جنوب شرق آسيا، عملاء محتملين لروسيا". ونما الاقتصاد الإيراني العام الماضي، حيث أظهرت أحدث التقارير أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الفارسي الأخير، الذي انتهى في آذار، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة. ومع ذلك، بدون الدخل النفطي، بلغ هذا المعدل 3.8٪، مما يؤكد الأهمية الحالية لصناعات النفط والغاز في النمو الاقتصادي لإيران".

وأضاف الموقع، "لم ينف جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، التقارير حول قيام روسيا بإصلاح إيران في السوق. وقال في 18 ايار إن "روسيا عرضت حسومات على مشتري النفط، ولكن بالنظر إلى العقوبات التي فرضها الغرب على هذا البلد، فإن الأمر يستغرق وقتًا حتى يجد الروس زبائن".

وقال محلل إيراني للطاقة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للموقع: "بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، ركزت موسكو على الهند والصين، وهما أسواق النفط الرئيسية لإيران. كان بإمكان إيران إحياء أسواق النفط المفقودة وسط ارتفاع أسعار النفط في العالم، لكن ما نشهده الآن هو أسوأ سيناريو، حتى أسواقنا الرئيسية يتم تجاوزها". وأضاف: "التنسيق مع الروس كان يمكن أن يجعل من الممكن لإيران أن تقلص خسائرها، لكنني سمعت أن الروس ليسوا حتى على استعداد للتنسيق مع طهران بشأن الخصومات والأسعار"."

وتابع الموقع، "عندما غزت روسيا أوكرانيا، رأى مصنعو الصلب الإيرانيون فرصة كبيرة لزيادة صادراتهم. وبدلاً من ذلك، عرضت موسكو منتجاتها من الصلب بسعر مخفض، مما جذب المشترين القدامى من طهران. وقال محلل اقتصادي إيراني، طلب عدم ذكر اسمه، للموقع، "كان لإيران نصيب جيد في أسواق الدول المجاورة وشرق آسيا، وخاصة الصين، التي تعد من أكبر مستوردي الصلب، لكن روسيا والحكومة الإيرانية فجرتا كل شيء". وأضاف: "دول مثل أفغانستان والصين وكوريا الجنوبية وتايلاند، وهم عملاء آسيويون رئيسيون للصلب الإيراني، بدأت تتحول نحو روسيا. في ظل هذه الظروف، تعرضت أرباح إيران البالغة 6 مليارات دولار التي حققتها شركات تصدير الصلب للخطر". قالت شركة تصنيع الصلب، التي تحدثت إلى الموقع شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات المفروضة على إيران تعني أن حصتها في السوق محدودة. وقال أحد المتحدثين باسم الشركة، "هذا يعني أن الشركات والبلدان التي ترغب في العمل مع البلدان الخاضعة للعقوبات ليست كثيرة جدًا. لذا فإن عدد الأشخاص الذين يمكننا إبرام صفقة معهم محدود. من ناحية أخرى يعتبر سوق الصلب سوقا خاصا حيث يعتبر عالي الخطورة ويمكن إدراج الشركات في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة بسبب مخالفة العقوبات الخاصة بالتعامل معنا". بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، أعاد البيت الأبيض فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران في مجالات تشمل النفط والصلب. وقد انخرط البلدان في محادثات غير مباشرة لإحياء الصفقة دون جدوى. أخبرت الشركة المصنعة للصلب الموقع أنه على الرغم من العقوبات، تمكنت إيران من إقامة "دور قوي في هذا السوق وبناء الثقة. بشكل عام، أسعارنا أقل بنسبة 20 في المائة من أسعار السوق السوداء". في عام 2021، كانت إيران عاشر أكبر منتج للصلب في العالم، مع روسيا خامس أكبر والصين أكبر. قبل الحرب في أوكرانيا، كانت شركات صناعة الصلب الروسية هي الأكثر ربحية في هذه الصناعة. الآن، يواجه المنتجون ذوو الوزن الثقيل مثل Severstal، الذي يسيطر عليه الرئيس التنفيذي الملياردير ألكسندر شفيليف، مطالب من المستوردين في آسيا للبيع بحسومات تصل إلى 40 في المائة من سعر السوق لألواح الصلب. تؤثر هذه الحسومات بشدة على المنتجين الإيرانيين. وأخبرت الشركة الموقع: "نرى الآن أن صادرات إيران من الصلب تراجعت بشكل حاد، ويرجع ذلك إلى الحسومات الكبيرة التي يقدمها الروس"."

وبحسب الموقع، "علاوة على ذلك، يوجه مصنعو الصلب أصابع الاتهام إلى حكومة طهران، التي فرضت في نيسان تعرفة جمركية بنسبة 18 في المائة على تصدير الصلب الخام ولم تفعل شيئًا يذكر لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في كل أنحاء البلاد. في رسالة حديثة إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، كتب رسول خليفة سلطاني، رئيس جمعية منتجي الصلب الإيرانية، أنه في السنة المالية 2021-22، أن صناعة الصلب الإيرانية "أخفقت في إنتاجها المستهدف بمقدار 6 ملايين طن، مما تسبب في خسارة 4 مليارات دولار"، وأن "القيود المفروضة على إمدادات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي كانت السبب الرئيسي وراء تلك الخسارة". وردد المحلل الاقتصادي ما قاله مصنع الصلب، قائلاً إن حكومة طهران وروسيا منعا صناعة الصلب الإيرانية من الاستفادة من السوق العالمية. وقال المحلل، "بما أن الحكومة الإيرانية شهدت ارتفاع الأسعار العالمية للصلب وحققت شركات التصدير أرباحًا ضخمة، فقد سعت للحصول على نصيب من هذا الربح. لهذا السبب أعلنت عن تعريفات جديدة"."

وتابع الموقع، "أخبر أندرو كوريبكو، المحلل السياسي المقيم في موسكو، موقع "ميدل إيست آي" أن موسكو لا تسعى لتقويض موقف إيران في أسواق النفط والصلب: "لا تحاول روسيا عن عمد انتزاع الأسواق من إيران أو أي شخص آخر، على الرغم من أن هذه هي النتيجة من بيع بعض الموارد التي تخضع للعقوبات الغربية بسعر أرخص بكثير من أي شخص آخر، خاصة للعملاء الآسيويين". وأضاف: "يؤدي هذا إلى اضطراب السوق لأن بعض العملاء التقليديين للموردين اختاروا بدلاً من ذلك شراء موارد روسيا المخفضة. إيران، في هذا المثال، إما تبيع أقل، أو تعيد توجيه مبيعاتها، أو تخفض أسعارها". ومع ذلك، أشار كوريبكو إلى أن "كل الحديث الجديد عن المنافسة في سوق الموارد الروسية الإيرانية يتجاهل سبيلًا مثيرًا للتعاون ظهر بالتوازي مع هذا التطور، وهو الاهتمام المتجدد بممر النقل بين الشمال والجنوب". وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب عبارة عن شبكة يبلغ طولها 7200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية والسفن والطرق التي تهدف إلى نقل الشحن بين الهند وإيران وأفغانستان وروسيا وآسيا الوسطى وأوروبا. كل من إيران وروسيا من الدول الأعضاء في المشروع. وقال كوريبكو: "لذلك، من المهم وضع هذه الفرصة الجديدة طويلة المدى في الاعتبار عند الحديث عن المنافسة الروسية الإيرانية لسوق الموارد قصيرة المدى في آسيا". وختم بالقول: "كلاهما سيكسبان المزيد من خلال التعاون اللوجستي، والذي يتم الآن إعطاء الأولوية له"."



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