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عربي-دولي

مركز الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

Lebanon 24
27-06-2022 | 05:05
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أعلن مركز الفلك الدولي، الاثنين، أن يوم السبت الموافق 9 تموز القادم هو أول أيام عيد الأضحى  في العديد من دول العالم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أن "معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من حزيران بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام والبلاد المغاربية"، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران الحالي"، حسب "وام".
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وأضاف: "في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا".

وقال: "من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 حزيران الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول وأن يكون الجمعة 8 تموز المقبل وقفة عرفة والسبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى".

وأشار عودة إلى أن الرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق والوسط وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.
المصدر: الحرة
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