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عربي-دولي

شولتس لبايدن: "استدر يا جو!"... ماذا حصل في قمة مجموعة السبع؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 07:00
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ظهر الرئيس الأميركي جو بادين في موقف محرج جديد وهذه المرة في قمة مجموعة السبع.


وفيما كان المصور يلتقط الصور لقادة المجموعة قبيل بدء اجتماعهم، لم بسمع بايدن طلب المصور للنظر الى الكاميرا، فبادر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان يجلس قربه للقول: "استدر يا جو".
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