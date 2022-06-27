شولتس لبايدن: "استدر يا جو!"... ماذا حصل في قمة مجموعة السبع؟

Advertisement

ظهر الرئيس الأميركي جو بادين في موقف محرج جديد وهذه المرة في قمة مجموعة السبع.وفيما كان المصور يلتقط الصور لقادة المجموعة قبيل بدء اجتماعهم، لم بسمع بايدن طلب المصور للنظر الى الكاميرا، فبادر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان يجلس قربه للقول: "استدر يا جو".