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عربي-دولي

زيلينسكي يطالب مجموعة الـ7 بمزيد من الأسلحة

Lebanon 24
27-06-2022 | 07:30
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، خلال كلمته أمام زعماء مجموعة السبع المتّحدين ضد روسيا في قمّتهم السنوية في ألمانيا بمزيد من الأسلحة لبلاده وبتشديد إضافي للعقوبات الغربية على موسكو.
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وتحدّث زيلينسكي عبر الفيديو خلال اجتماع القوى الصناعية السبع الذي بدأ الأحد في قلعة إلماو عند سفح جبال الألب البافارية.

كما طلب زيلينسكي أيضا المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا والدعم من أجل إعادة الإعمار، بحسب مسؤول أوروبي رفض نشر اسمه.
 
 
(العربية)
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