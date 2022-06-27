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إقتصاد

بيسكوف: روسيا ليست مفلسة وقادرة على سداد ديونها

Lebanon 24
27-06-2022 | 11:00
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علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تقرير لوكالة "بلومبرغ" تحدث عن تخلف روسيا عن سداد ديون خارجية في ظل العقوبات الغربية.

وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو غير موافقة على المزاعم عن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية. وأضاف أن موقف القيادة الروسية معروف، حيث أن الغرب جمد أصولا روسية واستخدام الأموال المجمدة بأي شكل من الأشكال من دون موافقة روسيا وهو أمر غير قانوني، ويعني بصريح العبارة "سرقة".
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(روسيا اليوم)

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