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عربي-دولي

في أول رحلة خارجية له منذ الحرب على أوكرانيا... بوتين يزور هذا البلد غدا

Lebanon 24
27-06-2022 | 09:30
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ الحرب على أوكرانيا نهاية شباط.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يحضر بوتين الأربعاء قمة للدول المشاطئة لبحر قزوين في تركمانستان، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى في آسيا الوسطى.
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