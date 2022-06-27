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كيف تحمي روسيا منصة "الشيطان" من الضربات النووية؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 08:25
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أعلن فلاديمر ديغتيار، الخبير الروسي وكبير المصممين في مركز ماكييف الروسي لصناعة الصواريخ، أن منصات إطلاق صواريخ "سارمات" (الشيطان) ستكون محمية من الضربات النووية.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال الخبير: "حاويات إطلاق صواريخ سارمات الموجودة تحت الأرض هي هيكل هندسي معقد، فهي لا تضمن إطلاق الصاروخ فحسب، بل وتحميه من ضربات الأسلحة التقليدية العالية الدقة والأسلحة النووية أيضا، لذا فإن الصاروخ سيكون قادرا على تأدية مهامه مهما كانت الظروف".
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وأضاف "سارمات يعتبر فخر تكنولوجيا صناعة الصواريخ، وهو مصنوع بالكامل من مكونات روسية، تطوير هذه الصواريخ وإنتاجها هو ثمرة تعاون عدة مؤسسات صناعية روسية التي تعتمد على أحدث التقنيات والمواد المطورة محليا، العقوبات المفروضة على روسيا لن تؤثر على سير تطوير هذه الصواريخ بأي شكل من الأشكال".
 
(روسيا اليوم)
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