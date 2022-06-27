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عربي-دولي

رئيسة دولة أوروبيّة تصل إلى كييف... من هي؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 11:30
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وصلت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو إلى كييف في زيارة عمل.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء نظيرها الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزيارة لقرى بوروديانكا وبوتشا وإيربين.

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيسة المولدوفية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.
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يذكر أن ساندو وغيرها من المسؤولين في مولدوفا، أعلنوا عن حياد كيشيناو، في الوقت الذي حظرت فيه مولدوفا، قبل عيد النصر في 9 أيار الماضي، ارتداء شرائط القديس غاورغيوس وكل ما يمكن أن يشير إلى دعم روسيا، كما حظرت الدولة بث الأخبار الروسية والبرامج التلفزيونية التحليلية والأفلام العسكرية.
 
 
(روسيا اليوم)
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