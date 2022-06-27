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بنس: لم أر في حياتي رئيسا يكذب مثل بايدن

Lebanon 24
27-06-2022 | 13:30
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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه لم ير في حياته رئيسا يكذب بهذا القدر مثل الرئيس الأميركي، جو بايدن.
في مقابلة معه على شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، سأل المذيع، لاري كودلو، بنس، إن كان قد سبق له رؤية رئيس رفض قبول اللوم، وارتكب الكثير من الأكاذيب مثل جو بايدن.
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وكان رد مايك بنس على السؤال: "لم يحدث قط في حياتي، ولم يكن هناك وقت في حياتي كان فيه رئيس مثل بايدن أكثر انفصالا عن الشعب الأميركي".
وجاء تصريح بنس بعد أن تطرق البرنامج التلفزيوني إلى مزاعم جو بايدن بشأن التضخم التاريخي الذي تشهده بلاده، وأنه فشل في تحمل مسؤولية ذلك عن طريق إلصاقها بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 
(سبوتنيك)
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