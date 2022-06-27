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عربي-دولي

هل يُشارك بوتين في قمة "مجموعة العشرين"؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 14:30
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كشف يوري اوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، عن قبول الرئيس فلاديمير بوتين دعوة إندونيسيا للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، موضحا أن شكل المشاركة لا يزال قيد التحديد.

وقال أوشاكوف للصحفيين يوم الاثنين: "نعم، لقد أكدنا أن مشاركتنا ستتم".
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في الوقت نفسه، وجد أوشاكوف صعوبة في الإجابة بدقة على سؤال عما إذا كان بوتين سيشارك شخصيا أو سيشارك عبر الفيديو: "لا أعرف، الدعوة حاليا بشكل شخصي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الوقت، وآمل أن يسمح الوباء بعقد هذا المنتدى المهم بشكل شخصي، لكنني أخشى التخمين".
 
 
(روسيا اليوم)
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